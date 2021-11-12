На выходных в Краснодарском крае ожидается минусовая температура

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае 12-14 ноября

По данным сервиса«Яндекс.Погода» в Краснодаре 12 ноября воздух прогреется до 12 °C, будет облачно и без осадков.

На выходных в краевой столице будет солнечная, но прохладная погода. 13 ноября столбик термометра покажет 11 °C, а 14 ноября температура опустится до 9 °C.

Синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что 12 ноября в крае ожидается сильный туман утром и вечером. Местам слабые гололедно-изморозевые явления. Ночью температура воздуха опустится до 1…-4 °C, в восточной половине края -3…-8 °C. Днем воздух прогреется до 9-14 °C.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер 6-11 м/с, на участке от Анапы до Геленджика 15-20 м/с. Днем будет 10-15 °C.

На выходных в крае осадков не ожидается. Утром и ночью возможны туманы. В субботу, 13 ноября, ночью температура воздуха составит 2-7 °C, в горах -4…-9 °C. Днем столбик термометра поднимется до 9-14 °C. В воскресенье ночью будет 0-5 °C, в предгорных районах -2…3 °C, в горах -2…-7 °C. Днем ожидается тепло до 7-12 °C. 

На Черноморском побережье без осадков. В воскресенье подует северо-восточный ветер со скоростью 6-12 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха 13-14 ноября днем составит 12-17 °C, ночью 5-10 °C.

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