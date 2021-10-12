В Краснодаре появится центр детской онкологии, гематологии и хирургии

Краснодарский край

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К 2024 году в Краснодаре откроют детский центр онкологии, гематологии и хирургии с отделением трансплантации костного мозга

Главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев сообщил, что к 2024 году в четырех городах России заработают детские центры онкологии, гематологии и хирургии с отделениями аллогенной трансплантации костного мозга. При таком виде трансплантации пересаживают донорские кроветворные клетки. В списке городов, где откроются центры, есть Краснодар.

«В рамках программы развития педиатрии и онкологии до 2024 года будет введено несколько новых центров, где строятся отделения трансплантации костного мозга. Строятся клиники в Воронеже, Уфе, Ростове и Краснодаре. До 2024 года они все заработают», — сказал Румянцев.

Как сообщил ТАСС, к 2024 году благодаря введению в эксплуатацию таких центров количество аллогенных трансплантаций в России будет увеличено до 1 тыс. в год.

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара пообещали достроить поликлинику в ГМР.

Краснодар Медицина Министерство здравоохранения РФ

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