Шквалистый ветер, смерчи, мокрый снег, ливни. На Кубани объявили штормовое предупреждение по непогоде

Краснодарский край

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  • © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
    © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

10 ноября в Краснодарском крае ожидается сильный ветер и мокрый снег, а в Сочи — смерчи над морем

Как писали Юга.ру, с вечера понедельника погода в регионе начала портиться, затем синоптики пообещали, что выпадут сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, а температура воздуха резко понизится.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в среду, 10 ноября, на Кубани — за исключением Сочи — ожидается целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, местами — с мокрым снегом, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Из-за непогоды в регионе объявили штормовое предупреждение. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Кубани, в целом по краю будет облачно с прояснениями, возможно налипание мокрого снега. Ветер 5-10 м/с, с порывами до 15-20 м/с, а на Черноморском побережье — 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью и днем 1-6 °C. В горных районах днем похолодает до -7...-2 °C, на побережье столбики термометров покажут 4-9 °C, по югу будет до 11 °C.

Впрочем, в Сочи погода тоже не из приятных: там объявили экстренное по смерчам. Опасность формирования атмосферных вихрей над Черным морем будет на участке от Магри до Веселого, а на территории самого курорта ожидается усиление ветра с порывами до 17-22 м/с, в Лазаревском районе — до 22-27 м/с.

В предгорной зоне Сочи возможен сильный дождь, гроза, во второй половине дня и вечером ветер усилится до 15-18 м/с, предупредили в пресс-службе города.

Краснодарцев в этот день ожидает дождь, утром — сильный. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с и усилением до 15 м/с. Температура воздуха днем — 4-6 °C.

МЧС Погода Штормовые предупреждения

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Шквалистый ветер, смерчи, мокрый снег, ливни. На Кубани объявили штормовое предупреждение по непогоде
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