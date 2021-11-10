10 ноября в Краснодарском крае ожидается сильный ветер и мокрый снег, а в Сочи — смерчи над морем

Как писали Юга.ру, с вечера понедельника погода в регионе начала портиться , затем синоптики пообещали , что выпадут сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, а температура воздуха резко понизится.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в среду, 10 ноября, на Кубани — за исключением Сочи — ожидается целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, местами — с мокрым снегом, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Из-за непогоды в регионе объявили штормовое предупреждение. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Кубани, в целом по краю будет облачно с прояснениями, возможно налипание мокрого снега. Ветер 5-10 м/с, с порывами до 15-20 м/с, а на Черноморском побережье — 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью и днем 1-6 °C. В горных районах днем похолодает до -7...-2 °C, на побережье столбики термометров покажут 4-9 °C, по югу будет до 11 °C.

Впрочем, в Сочи погода тоже не из приятных: там объявили экстренное по смерчам. Опасность формирования атмосферных вихрей над Черным морем будет на участке от Магри до Веселого, а на территории самого курорта ожидается усиление ветра с порывами до 17-22 м/с, в Лазаревском районе — до 22-27 м/с.



В предгорной зоне Сочи возможен сильный дождь, гроза, во второй половине дня и вечером ветер усилится до 15-18 м/с, предупредили в пресс-службе города.