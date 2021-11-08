В краснодарских маршрутках орудовал карманник
8 ноября в полиции Краснодара сообщили, что задержали подозреваемого в серии карманных краж в общественном транспорте
12 октября в паблике «Телетайп Краснодара» сообщили, что в городских маршрутках орудуют карманники. Подписчица прислала фотографию мужчины со спины и рассказала, что он хотел украсть у нее деньги из сумочки в маршрутке № 21. Ему не удалось это сделать, потому что его действия заметила другая пассажирка.
Мужчина покинул общественный транспорт под возмущения горожан. Однако одну из пассажирок ему все же удалось ограбить, рассказала девушка.
Этот пост увидели в соцсетях краснодарские полицейские. 8 ноября в пресс-службе УМВД города сообщили, что подозреваемого задержали. Оперативники оперативно-сыскного отделения уголовного розыска узнали на фотографии ранее неоднократно судимого за кражи 33-летнего жителя Северной Осетии.
Они задержали мужчину на одной из улиц Краснодара. Оказалось, что он причастен к трём карманным кражам в общественном транспорте, — он крал мобильные телефоны и похищал деньги с чужого банковского счета, а на парковке гипермаркета своровал из забытой сумки карту и списал 3 тыс. рублей с расчетного счета.
Украденные у пассажиров маршрутки телефоны мужчин сдал в ломбарды за 2 тыс. рублей. Вырученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.
«Необходимо отметить, что за несколько недель до задержания мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления», — подчеркнули в пресс-службе полиции.
В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.