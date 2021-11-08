В краснодарских маршрутках орудовал карманник

8 ноября в полиции Краснодара сообщили, что задержали подозреваемого в серии карманных краж в общественном транспорте

Мужчина покинул общественный транспорт под возмущения горожан. Однако одну из пассажирок ему все же удалось ограбить, рассказала девушка.

12 октября в паблике «Телетайп Краснодара» сообщили, что в городских маршрутках орудуют карманники. Подписчица прислала фотографию мужчины со спины и рассказала, что он хотел украсть у нее деньги из сумочки в маршрутке № 21. Ему не удалось это сделать, потому что его действия заметила другая пассажирка.

Этот пост увидели в соцсетях краснодарские полицейские. 8 ноября в пресс-службе УМВД города сообщили, что подозреваемого задержали. Оперативники оперативно-сыскного отделения уголовного розыска узнали на фотографии ранее неоднократно судимого за кражи 33-летнего жителя Северной Осетии.

Они задержали мужчину на одной из улиц Краснодара. Оказалось, что он причастен к трём карманным кражам в общественном транспорте, — он крал мобильные телефоны и похищал деньги с чужого банковского счета, а на парковке гипермаркета своровал из забытой сумки карту и списал 3 тыс. рублей с расчетного счета.

Украденные у пассажиров маршрутки телефоны мужчин сдал в ломбарды за 2 тыс. рублей. Вырученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

«Необходимо отметить, что за несколько недель до задержания мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления», — подчеркнули в пресс-службе полиции.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.