Пять самолетов не смогли приземлиться в Краснодаре из-за тумана

Как писали Юга.ру, второй день из-за сильного тумана аэропорт Краснодара работает с ограничениями . Так, в ночь на 6 ноября в аэропорту на два часа ввели «процедуры в условиях ограниченной видимости». Видимость на полосе не превышала 150 м. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по 2-й категории ИКАО.

К 11:30 ситуация улучшилась: видимость в районе аэропорта достигла 500 метров. Аэропорт принимает и выпускает воздушные суда в штатном режиме, сообщили Юга.ру в пресс-службе воздушной гавани.

Тем не менее, пять рейсов, следующих в Краснодар, не смогли приземлиться в городе из-за тумана и ушли на запасные аэродромы. Так, рейс авиакомпании «Азимут» из Омска приземлился в Ростове-на-Дону. Два рейса из Антальи «Уральских авиалиний» и Nordwind ушли в Сочи и Ростов-на-Дону, а два рейса компании «Аэрофлот», летевшие в Краснодар из Москвы, приземлились в Анапе.

Обновление: в 12:20 и 12:22 рейсы «Аэрофлота» вылетели с запасного аэродрома Анапы в Краснодар. В 14:00 и 14:05 планируется вылет самолетов из краевого центра, сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодар.

Всех пассажиров попросили уточнять сегодня время вылета на онлайн-табло аэропорта или в контакт-центрах авиакомпаний.