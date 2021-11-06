Житель Ставрополя выстрелил в полицейского и росгвардейца в поезде Москва — Адлер

В ночь на 6 ноября житель Ставрополя закрылся в купе поезда Москва — Адлер, а затем выстрелил в полицейского и росгвардейца

Около 1:30 начальник поезда дальнего следования Москва — Адлер сообщил в отдел полиции на станции Тулы, что один из пассажиров ведет себя неадекватно.

На ж/д вокзал прибыли сотрудники транспортной полиции и обнаружили, что 44-летний житель Ставрополя забаррикадировался в купе. Когда полицейские пытались открыть дверь, тот выстрелил и ранил одного из них в руку.

Вагон оцепили, а других пассажиров эвакуировали. На место также прибыли сотрудники Росгвардии. Совместными усилиями силовики задержали дебошира и доставили его в дежурную часть, сообщили в пресс-службе УТ МВД по ЦФО.

По данным пресс-службы СУ СКР Тульской области, мужчина стрелял из травматического оружия. Помимо полицейского он также выстрелил в сотрудника СОБРа управления Росгвардии.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уже проведен осмотр места, опрошены очевидцы и изъято оружие. Расследование уголовного дела продолжается.