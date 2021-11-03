Сочинец до смерти избил земляка детским самокатом

В августе конфликт двух сочинцев закончился смертью одного из мужчин. Следственный комитет возбудил уголовное дело

Вечером 2 августа в Сочи 35-летний местный житель встретил на улице Донской 41-летнего мужчину, с которым накануне поссорился. Сочинцы снова вступили в конфликт и 41-летний мужчина стал бить другого деревянной палкой. В ответ на это подозреваемый взял находившийся рядом детский металлический самокат и избил им мужчину до открытой черепно-мозговой травмы.

Очевидцы вызвали на место скорую помощь и врачи госпитализировали пострадавшего. Но несмотря на оказанную помощь, 41-летний сочинец скончался от травмы.

Следственный комитет по Сочи возбудил уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемого заключили под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Напомним, весной в Краснодаре мужчина пробрался в чужой дом для ограбления, но хозяин дома ударил его утюгом. Грабитель скончался.