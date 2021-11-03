Сочинец до смерти избил земляка детским самокатом

Краснодарский край

Распечатать

В августе конфликт двух сочинцев закончился смертью одного из мужчин. Следственный комитет возбудил уголовное дело

Вечером 2 августа в Сочи 35-летний местный житель встретил на улице Донской 41-летнего мужчину, с которым накануне поссорился. Сочинцы снова вступили в конфликт и 41-летний мужчина стал бить другого деревянной палкой. В ответ на это подозреваемый взял находившийся рядом детский металлический самокат и избил им мужчину до открытой черепно-мозговой травмы.

Очевидцы вызвали на место скорую помощь и врачи госпитализировали пострадавшего. Но несмотря на оказанную помощь, 41-летний сочинец скончался от травмы.

Следственный комитет по Сочи возбудил уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемого заключили под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. 

Напомним, весной в Краснодаре мужчина пробрался в чужой дом для ограбления, но хозяин дома ударил его утюгом. Грабитель скончался. 

Следственный комитет Сочи Транспорт Убийство

Новости

Сочинец до смерти избил земляка детским самокатом
У жительницы Туапсинского района убили и ранили несколько кошек. В МВД не нашли причин возбуждать дело
В Краснодаре парень спрыгнул с парашютом с 16-этажки. Его госпитализировали
Кондратьев показал новые фотографии Яблоновского моста и рассказал о готовности объекта
На Кубани завели 6 уголовных дел из-за поддельных сертификатов о вакцинации
На Кубани ужесточили ковидные ограничения: QR-коды будут нужны во всем крае

Лента новостей

Куда пойти в Краснодаре на длинных выходных?
Сегодня, 15:35
Куда пойти в Краснодаре на длинных выходных?
Альтернативная афиша от Юга.ру
Чем заняться на осенних каникулах с ребенком?
Вчера, 16:50 Партнерский
Чем заняться на осенних каникулах с ребенком?
Бесконтактные советы жителям Краснодара
На Кубани ужесточили ковидные ограничения: QR-коды будут нужны во всем крае
Сегодня, 15:54
На Кубани ужесточили ковидные ограничения: QR-коды будут нужны во всем крае

Реклама на сайте