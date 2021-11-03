В Крыму открыли арт-объект в память о погибших от коронавируса

Крым

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В Крыму 2 ноября на площадке «Таврида» установили арт-объект в память об умерших от коронавируса

На площадке арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель на юго-востоке Крыма установили мемориал «Время», в память о людях, умерших от Covid-19.

Пресс-секретарь «Тавриды» Дмитрий Жмуцкий рассказал РИА «Новости», что арт-объект представляет собой вертикальные солнечные часы из стали и алюминия. В длину памятник 15 метров, в высоту — 9. Циферблат часов — стальное кольцо, разделенное на 60 сегментов.

«Арт-объект — напоминание о людях, умерших за время пандемии коронавируса. Наступление нового сложного периода мировой истории натолкнуло создателей инсталляции на мысли о быстротечности времени», — сказал Жмуцкий.

Руководитель арт-парка «Таврида» Мария-Николь Селиванова отметила, рядом с инсталляцией будет постоянно звучать специально записанный часовой саундтрек. 

Искусство Коронавирус

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