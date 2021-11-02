В лесу Сочи заблудились отец с четырехлетней дочкой

В Сочи спасатели вывели заблудившихся 34-летнего мужчину и его 4-летнюю дочь

Вечером 1 ноября полиция Сочи сообщила Южному региональному поисково-спасательному отряду МЧС, что в районе Орлиных скал заблудился мужчина с ребенком.

Мужчина сам дозвонился в полицию и сказал, что он отправился с дочкой в лес вниз по тропе от скал, но с наступлением темноты понял, что потерял направление и решил обратиться за помощью.

Спасатели на автомобиле доехали до слияния рек Агуры и Агурчик, разделились на две группы и отправились к предполагаемому местонахождению потерявшихся. Они созванивались с мужчиной и применяли сигнальные средства.

34-летнего мужчину и его четырехлетнюю дочь нашли на северном склоне горы Ахун. На служебном автомобиле их вывезли в город. С семьей все хорошо, медицинская помощь никому не понадобилась.