В лесу Сочи заблудились отец с четырехлетней дочкой

Краснодарский край

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В Сочи спасатели вывели заблудившихся 34-летнего мужчину и его 4-летнюю дочь

Вечером 1 ноября полиция Сочи сообщила Южному региональному поисково-спасательному отряду МЧС, что в районе Орлиных скал заблудился мужчина с ребенком. 

Мужчина сам дозвонился в полицию и сказал, что он отправился с дочкой в лес вниз по тропе от скал, но с наступлением темноты понял, что потерял направление и решил обратиться за помощью.

Спасатели на автомобиле доехали до слияния рек Агуры и Агурчик, разделились на две группы и отправились к предполагаемому местонахождению потерявшихся. Они созванивались с мужчиной и применяли сигнальные средства. 

34-летнего мужчину и его четырехлетнюю дочь нашли на северном склоне горы Ахун. На служебном автомобиле их вывезли в город. С семьей все хорошо, медицинская помощь никому не понадобилась.

Как писали Юга.ру, летом в горах Сочи заблудились два подростка. Они ушли в однодневный поход на гору Сахарную и перестали выходить на связь. Ночью их нашли спасатели.

МЧС Сочи

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В лесу Сочи заблудились отец с четырехлетней дочкой
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