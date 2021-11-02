На трассе Джубга — Сочи легковушка врезалась в микроавтобус с иностранцами. Погибли два человека

Краснодарский край

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В ночь на 2 ноября на трассе Джубга — Сочи легковушка влетела в микроавтобус. Два человека погибли, семь пострадали

Около 00:50 на территории Лазаревского района на 144 км трассы Джубга — Сочи «ВАЗ 21093» врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter.

Как сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, по предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. 

Водитель и пассажир «ВАЗ 21093» погибли на месте. Пяти пассажирам медики оказали помощь на месте, еще двух человек госпитализировали.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края уточнили, что автобус не был маршрутным. Он вез иностранных работников на продление патента на работу. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). Также по факту ДТП начала проверку прокуратура Лазаревского района.

Как писали Юга.ру, в октябре в Славянском районе «Газель» врезалась в школьный автобус и загорелась. В ДТП никто не пострадал.

ДТП смерть Сочи

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