В Армавире обрушилась крыша при пожаре в кондитерском цеху

Краснодарский край

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Вечером 1 ноября в Армавире произошел пожар в помещениях кондитерского цеха

В Армавире 1 ноября произошел пожар на улице Володарского, 3. Сообщение о возгорании поступило спасателям около 20:22. По прибытии на место они установили, что пожар произошел в одноэтажном здании на площади 300 кв. метров. Кроме того, там обрушилась кровля.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что полностью пожар удалось потушить около 22:00 на площади 400 кв. метров. Пострадавших нет.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что горело помещение кондитерского цеха общей площадью 1200 кв. метров.

На место происшествия выехали прокурор Армавира Павел Андреев, руководители МВД и МЧС. В прокуратуре устанавливают причины возгорания. Предварительно, пожар случился из-за замыкания проводов.

«Прокуратурой города по факту возгорания помещений кондитерского цеха организована проверка полноты и своевременности действий МЧС и других контролирующих органов по соблюдению собственниками помещений правил пожарной безопасности», — сказали в ведомстве.

Как писали Юга.ру, недавно пожар произошел в краснодарской многоэтажке. Спасли 13 взрослых и одного ребенка.

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