В Армавире обрушилась крыша при пожаре в кондитерском цеху

В Армавире 1 ноября произошел пожар на улице Володарского, 3. Сообщение о возгорании поступило спасателям около 20:22. По прибытии на место они установили, что пожар произошел в одноэтажном здании на площади 300 кв. метров. Кроме того, там обрушилась кровля.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что полностью пожар удалось потушить около 22:00 на площади 400 кв. метров. Пострадавших нет.