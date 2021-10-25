В Краснодаре эвакуировали людей из-за пожара в многоэтажке

Краснодарский край

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Вечером 25 октября в поселке Российском произошел пожар в доме на улице Куликово Поле

25 октября в 18:26 диспетчеру поступило сообщение о пожаре в Краснодаре на улице Куликово Поле. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме на площади 50 кв. метров. 

В здании провели разведку четырьмя звеньями газодымозащитной службы. В 19:04 удалось остановить распространение огня на площади возгорания. Через полчаса пожар полностью потушили. 

На месте работали 28 спасателей, 10 спецмашин и 2 ствола «Дельта».

Из дома спасли 13 взрослых и одного ребенка. При их эвакуации использовали средства защиты органов дыхания. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, пару дней назад в Краснодаре эвакуировали учеников школы из-за пожара. 

Краснодар МЧС Пожары

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