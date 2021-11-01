Самолет из Краснодара столкнулся с косулей при посадке в Пскове

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Ночью 1 ноября самолет из Краснодара при посадке в Пскове столкнулся с животным

Утром 1 ноября в телеграм-канале Avia Incident, который специализируется на новостях авиации, появилось сообщение, что ночью самолет из Краснодара при посадке в Пскове столкнулся с косулей. В результате инцидента у самолета повредился правый двигатель и крыло. Позже появилось сообщение, что косули несколько часов спустя помешали и другому самолету из Краснодара, но обошлось без столкновений. 

На видео после происшествия с косулей видно повреждения на самолете и брызги крови. 

Журналисту Юга.ру не удалось связаться с пресс-службой Псковского аэропорта, зато там дали комментарий ТАСС и подтвердили, что инцидент с косулей действительно произошел. Представитель аэропорта рассказал, что пассажиры и члены экипажа целы и невредимы. Поврежденный самолет остался на стоянке.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за столкновения с животным, рассказали в пресс-службе.

Авиация Краснодар

Новости

Что должны сделать туристы, чтобы им были рады на курортах Кубани? Объяснил Кондратьев
Самолет из Краснодара столкнулся с косулей при посадке в Пскове
В Севастополе уберут блокпосты для проверки QR-кодов на въезде в город
В Краснодаре уложили почти 3 км рельс на новой трамвайной линии по Московской. Показываем, как это выглядит
Новым замглавы Сочи стал бывший руководитель Адлерского района
В Сочи за выходные составили всего 14 протоколов за отсутствие масок и QR-кодов

Лента новостей

Реклама на сайте