Самолет из Краснодара столкнулся с косулей при посадке в Пскове
Ночью 1 ноября самолет из Краснодара при посадке в Пскове столкнулся с животным
Утром 1 ноября в телеграм-канале Avia Incident, который специализируется на новостях авиации, появилось сообщение, что ночью самолет из Краснодара при посадке в Пскове столкнулся с косулей. В результате инцидента у самолета повредился правый двигатель и крыло. Позже появилось сообщение, что косули несколько часов спустя помешали и другому самолету из Краснодара, но обошлось без столкновений.
На видео после происшествия с косулей видно повреждения на самолете и брызги крови.
Журналисту Юга.ру не удалось связаться с пресс-службой Псковского аэропорта, зато там дали комментарий ТАСС и подтвердили, что инцидент с косулей действительно произошел. Представитель аэропорта рассказал, что пассажиры и члены экипажа целы и невредимы. Поврежденный самолет остался на стоянке.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за столкновения с животным, рассказали в пресс-службе.