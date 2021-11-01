Самолет из Краснодара столкнулся с косулей при посадке в Пскове

Ночью 1 ноября самолет из Краснодара при посадке в Пскове столкнулся с животным

Утром 1 ноября в телеграм-канале Avia Incident, который специализируется на новостях авиации, появилось сообщение, что ночью самолет из Краснодара при посадке в Пскове столкнулся с косулей. В результате инцидента у самолета повредился правый двигатель и крыло. Позже появилось сообщение, что косули несколько часов спустя помешали и другому самолету из Краснодара, но обошлось без столкновений.

На видео после происшествия с косулей видно повреждения на самолете и брызги крови.