Новым замглавы Сочи стал бывший руководитель Адлерского района

1 ноября в администрации Сочи рассказали о кадровых перестановках. Замглавы городы Алексей Соколов покинул свой пост, а его место занял Николай Бескровный. На посту замглавы Сочи он будет курировать отрасль ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства, управлять ценами и тарифами.

Освободившееся кресло главы администрации Адлерского района занял Виктор Хрущев. До этого он был директором департамента по взаимодействию с правоохранительными органами.

Кто такой Николай Бескровный?

Родился в Краснодаре. Окончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко и КубГАУ. Служил в Вооруженных силах РФ. С 2018 по 2019 год был помощником замглавы администрации Кубани Алексея Копайгородского. После того как Копайгородский стал главой Сочи, он пригласил Бескровного на должность управляющего делами администрации Сочи. В 2020 году стал главой администрации Адлерского района.

Юга.ру писали, что конец октября получился богатым на кадровые перестановки. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко поменялся местами с исполняющим обязанности мэра Краснодара Евгением Наумовым. Позже в краевой столице назначили нового вице-мэра. Суд принял решение снять Алексея Богодистова с должности главы Геленджика, а в администрации федеральной территории Сириус избрали нового руководителя.