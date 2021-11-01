В Краснодаре на улице Автолюбителей сделают тротуар

Краснодарский край

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На улице Автолюбителей в Краснодаре приведут в порядок тротуар на трех участках

Напомним, в августе в ГМР открыли новый выезд и заработала новая схема движения транспорта. Водители, которые едут по улице Мачуги в сторону ТЭЦ и хотят попасть на улицу Игнатова, могут развернуться в зоне нового разворота перед улицей Автолюбителей. Тем, кому нужно попасть на улицу Автолюбителей, нужно будет проехать ее и развернуться, не доезжая до ТЭЦ.

Также на том перекрестке запрещены левые повороты с улицы Автолюбителей и улицы Трудовой Славы.

31 октября в телеграме мэрии Краснодара рассказали, что на улице Автолюбителей приведут в порядок тротуар на трех участках дороги.

На участках от улицы Артезианской до Кружевной и от Кружевной до Валерия Гассия тротуары реконструируют с расширением пешеходной зоны от 1,5 до 3 метров. На участке от улицы Василия Мачуги до Гидростроителей построят новый тротуар длиной почти 800 метров.

Работы уже стартовали. Их планируют завершить к 17 декабря.

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