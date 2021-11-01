В центре Краснодара сбили мотоциклиста
Вечером 31 октября на улице Красной в Краснодаре автомобиль сбил мотоциклиста
В телеграм канале «Телетай Краснодара» написали, что около 23:30 на улице Красной иномарка столкнулась с мотоциклом. По словам автора поста, мотоциклиста в тяжелом состоянии увезли в больницу и прооперировали.
Как рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара Юга.ру, ДТП произошло на пересечении улиц Красной и Бабушкина. Водитель автомобиля Land Rover ехал в сторону Дзержинского и на пересечении с Бабушкина повернул налево не с крайней полосы. Тогда он столкнулся с мотоциклом Yamaha, который ехал попутно с ним.
Мотоциклом управлял 24-летний житель Сочи. С места аварии его увезли в больницу для оказания необходимой помощи.
Как писали Юга.ру, 26 октября в центре Краснодара мотоциклист врезался в маршрутку. В ДТП пострадал только водитель мотоцикла.