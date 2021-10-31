В Краснодаре загорелся дом в районе улицы Ставропольской

Краснодарский край

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Днем 31 октября в Краснодаре произошел пожар в частном секторе. Его тушили полтора часа

Сообщение о пожаре на улице Ставропольской поступило диспетчеру в 15:58. Спасатели прибыли на место в 16:05 и выяснили, что горит одноэтажное здание. Пламя охватило 150 кв. метров.

Остановить распространение огня удалось спустя час, — в 17:09. Пожар полностью потушили в 17:36. На вызове работали 25 человек и 5 спецмашин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным портала 93.RU, огонь вспыхнул в частном секторе в районе улицы Чехова, 34.

Напомним, в четверг, 28 октября, в Краснодаре произошел крупный пожар в торговом центре, из-за которого улицу Уральскую закрывали для проезда.

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