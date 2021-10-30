В Краснодаре изменят схему движения на двух дорогах

В Краснодаре с 6 на 7 ноября на двух участках дорог изменится организация движения транспорта

30 октября в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что на двух участках города в ночь с 6 на 7 ноября изменятся схемы организации дорожного движения.

По улице 40-летия Победы на пересечении с Московской при движении со стороны Российской для автомобилистов будет запрещен левый поворот.

По улице Головатого на перекрестке с Красной уберут «островок безопасности».

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства заявили, что эти изменения направлены на повышение безопасности на указанных участках, а также на повышение пропускной способности. На улицах установят предупреждающие дорожные знаки о новой схеме движения.