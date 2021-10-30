В Краснодаре изменят схему движения на двух дорогах

Краснодарский край

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В Краснодаре с 6 на 7 ноября на двух участках дорог изменится организация движения транспорта

30 октября в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что на двух участках города в ночь с 6 на 7 ноября изменятся схемы организации дорожного движения.

  • По улице 40-летия Победы на пересечении с Московской при движении со стороны Российской для автомобилистов будет запрещен левый поворот.
  • По улице Головатого на перекрестке с Красной уберут «островок безопасности».

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства заявили, что эти изменения направлены на повышение безопасности на указанных участках, а также на повышение пропускной способности. На улицах установят предупреждающие дорожные знаки о новой схеме движения. 

Напомним, в Краснодаре в выходные дни с 30 октября до 15 ноября будут ограничивать движение по улице Симферопольской. Также в центре города поочередно закроют движение на трех участках дорог. До Нового года закрыта для движения улица 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков, а на участке улицы Петра Метальникова ограничат движение до февраля.

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