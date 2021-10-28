В Краснодаре в течение трех недель будут закрывать проезд по улице Симферопольской по выходным

В Краснодаре в выходные дни с 30 октября до 15 ноября ограничат движение по улице Симферопольской

28 октября в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что для водителей ограничат движение по улице Симферопольской от Новороссийской до промышленного проезда. Это связано с работами по реконструкции канализационного коллектора, который обеспечивает водоотведение в восточной части города. Специалисты ООО «Краснодар Водоканал» заменят изношенные железобетонные трубы на новые пластиковые.

К ремонту приступят в ночь с 29 на 30 октября. Работы будут идти круглосуточно в выходные дни.

Движение транспорта будет ограничено по следующему графику:

с 00.00 30 октября до 06.00 1 ноября;

с 00.00 6 ноября до 06.00 8 ноября;

с 00.00 13 ноября до 6.00 15 ноября.

Напомним, в центре Краснодара в течение месяца поочередно закроют движение на трех участках дорог. Также до Нового года закрыта для движения улица 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков.