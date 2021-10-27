В Новороссийске мужчина убил бывшую сожительницу и её отца

В ночь на 27 октября 25-летний житель Новороссийска убил сучкорубом бывшую сожительницу и её отца

Преступление произошло в ночь на 27 октября в Новороссийске. По данным следствия, 25-летний местный житель приехал к дому своей бывшей сожительницы в станицу Натухаевскую. Он пытался выманить её на улицу и выключил свет в доме.

Спустя время к дому пришел 60-летний отец женщины и у него случился конфликт с молодым человеком. Тогда парень начал бить отца бывшей сожительницы саловым сучкорубом, в том числе в голову, убив его.

Увидев происходящее, во двор выбежала 36-летняя дочь погибшего и попыталась прогнать мужчину. В ответ он ударил женщину этим же сучкорубом в шею и голову, после чего она скончалась. Затем подозреваемый скрылся.