В Новороссийске мужчина убил бывшую сожительницу и её отца
В ночь на 27 октября 25-летний житель Новороссийска убил сучкорубом бывшую сожительницу и её отца
Преступление произошло в ночь на 27 октября в Новороссийске. По данным следствия, 25-летний местный житель приехал к дому своей бывшей сожительницы в станицу Натухаевскую. Он пытался выманить её на улицу и выключил свет в доме.
Спустя время к дому пришел 60-летний отец женщины и у него случился конфликт с молодым человеком. Тогда парень начал бить отца бывшей сожительницы саловым сучкорубом, в том числе в голову, убив его.
Увидев происходящее, во двор выбежала 36-летняя дочь погибшего и попыталась прогнать мужчину. В ответ он ударил женщину этим же сучкорубом в шею и голову, после чего она скончалась. Затем подозреваемый скрылся.
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Очевидцем стал сын убитой женщины. Он смог убежать на улицу и попросил помощи у проезжавшего мимо местного жителя, который сообщил о происходящем в полицию.
Следователи краевого СКР в этот же день установили личность подозреваемого и его местонахождение. Его задержали вместе с сотрудниками Росгвардии.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п.«а» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В ближайшее время следователь обратится в суд, чтобы подозреваемого заключили под стражу.