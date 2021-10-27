В Краснодаре состоится премьера спектакля «Три товарища»

Сценическую адаптацию известного романа немецкого писателя 20 века, который Эрих Мария писал четыре года, осуществили Мария Барабаш и Екатерина Божкевич. Постановка будет впервые показала в рамках проекта ТЕАТРНАЗАВОДЕ. Роли исполнили Дмитрий Волох, Филипп Душин и Никита Клименко.

«Я вынашивала идею целых пять лет, сменился не один состав главных героев, но спустя тысячу трудностей мы вышли на финишную прямую. Это первая в моей жизни масштабная работа. Не в камерном зале с маленькой площадью, а уже в огромном помещении, которое насквозь пропитано творчеством. Мы на пороге чего-то огромного и невероятного, готовые делиться со зрителями чистыми эмоциями и переживаниями», — прокомментировала режиссер Мария Барабаш.

Роман «Три товарища» раскрывает тему так называемого «потерянного поколения», жившего между двумя войнами. Действие происходит в немецком Гамбурге в 1928-1929 годы. Роберт Локамп, Отто Кестер и Готтфрид Ленц содержат небольшую автомастерскую. Первый знакомится с девушкой Патрицией Хольман. Их отношения осложняются тем, что они из разных слоев общества.

Начало премьерных показов 29 октября в 20:00, 30 октября в 20:30. Стоимость билетов 700 рублей. Приобрести можно по телефону +7 (918) 143-67-97 или по ссылке.