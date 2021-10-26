На Кубани вынесли приговор матери годовалого мальчика и её сожителю. Они избили до смерти ребёнка из-за плача
26 октября Краснодарский краевой суд вынес приговор женщине и её сожителю, которые убили годовалого ребенка, потому что он плакал
В марте 2020 года 28-летняя Наталья Мартусенко приехала с 11-месячным сыном из Сочи в станицу Удобную. Там она начала жить с 20-летним Алексеем Ляшовым. У обоих людей была легкая умственная отсталость.
13 марта Мартусенко избила своего ребенка, потому что он плакал. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей. Из-за травм ребенок стал плакать ежедневно, чем раздражал взрослых.
31 марта Ляшов ударил мальчика металлической кухонной толкушкой по голове, а Мартусенко — деревянной палкой. В ту же ночь ребенок умер. Женщину и её сожителя задержали и заключили под стражу. 7 июня 2021 года уголовное дело направили в суд.
26 октября Краснодарский краевой суд вынес приговор Мартусенко и Ляшову. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда и убийстве группой лиц малолетнего. Ее приговорили к 16 годам колонии общего режима, а также ограничению свободы на год.
В суде Мартусенко свою вину не признала, обвинив во всем сожителя. Ляшева осудили на 12 лет колонии строгого режима и ограничению свободы на год. Кроме того, мужчину отправили на принудительное наблюдение у психиатра, сообщили в пресс-службе суда.