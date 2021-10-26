Где в Краснодаре появятся новые ливневки? Ответили чиновники

26 октября в мэрии Краснодара сообщили, что хотят найти инвесторов для строительства ливневок

Госэкспертизу проходит проект ливневой канализации на улице Вишняковой. Он предусматривает строительство двух напорных трубопроводов протяженностью 2,3 км и насосной станции. Строительство ливневки на этом участке обсуждали в мэрии еще в июне.

Напомним, на проект новой ливневой канализации в Краснодаре планируют потратить 9 млрд рублей и построить 28 новых ливневок. Новые участки канализации уже строят на пяти улицах: Черкасской, 40-летия Победы, Образцова, Тополиной и Московской.

26 октября в пресс-службе мэрии сообщили, что исполняющий обязанности мэра Краснодара Андрей Алексеенко поручил проработать вариант с привлечением инвесторов для финансирования строительства ливневок.

«В Краснодаре новые сети просто необходимы. Нужно провести отдельное совещание, обозначить первоочередные для строительства участки. Понять, сколько на это нужно средств. Сумма для городского бюджета будет внушительная», — сказал Алексеенко.

Также в городе начали чистить старую ливневую канализацию. По данным мэрии, в порядок привели более 365 км коллекторов.

В ближайшее время планируют начать строительство ливневок на улицах Циолковского, Ким и Автомобильной. В разной стадии готовности находится проектирование новых участков сетей в переулке Медведовском и на улице Дмитриевская Дамба.

Кроме того, идет сбор техусловий на проектирование строительства сетей еще на девяти участках дорог.