Кубанцев предупредили о ночных заморозках

Краснодарский край

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Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 26 октября

В Краснодаре 26 октября, по данным сервиса «Яндекс.Погода», днем воздух прогреется до 10 °С. Будет солнечно, без осадков. Ночью температура опустится до 2 °С.

Синоптики Краснодарского гидрометцентра обещают, что днем на территории края осадков не будет. Утром и вечером в отдельных районах будут туманы. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Днем будет 8-10 °С.

Ночью кубанцев ждут заморозки. Местами в восточной половине края температура опустится до -5…-10 °С. В горах ночью будет -10…-15 °С. 

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, на участке Анапа — Геленджик 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-7 °С, днем — 10-15 °С.

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