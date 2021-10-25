Под Краснодаром автомобилист врезался в дерево и погиб

О ДТП сообщили в единой диспетчерской службе Краснодара. Столкновение произошло 24 октября на трассе Краснодар — Кропоткин. На месте работали пожарные и спасатели.

В пресс-службе отдела пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю Юга.ру рассказали, что ДТП произошло около 12:00 на участке трассы 20 км + 700 метров.

По предварительным данным, 23-летний водитель ехал на Nissan Skyline со стороны станицы Васюринской в сторону Старокорсунской, превысил скорость и не справился с управлением. Он съехал с дороги и столкнулся с деревом. Автомобиль загорелся. Водитель скончался в машине скорой помощи.