Под Краснодаром автомобилист врезался в дерево и погиб

Краснодарский край

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На трассе Краснодар — Кропоткин 24 октября автомобиль врезался в дерево. Водитель погиб

О ДТП сообщили в единой диспетчерской службе Краснодара. Столкновение произошло 24 октября на трассе Краснодар — Кропоткин. На месте работали пожарные и спасатели.

В пресс-службе отдела пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю Юга.ру рассказали, что ДТП произошло около 12:00 на участке трассы 20 км + 700 метров.

По предварительным данным, 23-летний водитель ехал на Nissan Skyline со стороны станицы Васюринской в сторону Старокорсунской, превысил скорость и не справился с управлением. Он съехал с дороги и столкнулся с деревом. Автомобиль загорелся. Водитель скончался в машине скорой помощи.

Как писали Юга.ру, 19 октября в Краснодаре водитель иномарки перепутала газ с тормозом и насмерть сбила пенсионерку.

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