К концу недели в Краснодаре завершится сезон фонтанов

Краснодарский край

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В Краснодаре 4 ноября отключат фонтаны

В Краснодаре 13 городских фонтанов 4 ноября отключат до мая следующего года. Работы по консервации начнутся 5 ноября и продлятся 10 дней.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК рассказали, что при подготовке фонтанов к зимнему периоду их почистят, проверят исправность оборудования, промоют и осушат трубы, снимут форсунки и фонари.

Напомним, в этом году фонтаны включили 24 апреля. А в 2020 году из-за пандемии они заработали только 12 июня.

Краснодар фонтаны

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