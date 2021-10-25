К концу недели в Краснодаре завершится сезон фонтанов
В Краснодаре 4 ноября отключат фонтаны
В Краснодаре 13 городских фонтанов 4 ноября отключат до мая следующего года. Работы по консервации начнутся 5 ноября и продлятся 10 дней.
В департаменте городского хозяйства и ТЭК рассказали, что при подготовке фонтанов к зимнему периоду их почистят, проверят исправность оборудования, промоют и осушат трубы, снимут форсунки и фонари.
Напомним, в этом году фонтаны включили 24 апреля. А в 2020 году из-за пандемии они заработали только 12 июня.
Сегодня, 09:00 ПартнерскийТерапевты металла
Как работает лаборатория неразрушающего контроля на нефтезаводе в Туапсе
22 октября, 12:13Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
9 идей, куда пойти с ребенком в Краснодаре