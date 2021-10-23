В Краснодаре эвакуировали учеников школы из-за пожара

Краснодарский край

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Утром 23 октября в районе «Немецкой деревни» Краснодара эвакуировали школьников

О случившемся в школе № 99 по улице Баварской рассказали в паблике «Типичный Краснодар». По словам очевидцев, учеников эвакуировали из-за возгорания.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 9:23. Первое подразделение краснодарского пожарно-спасательного гарнизона прибыло на место в 9:40.

Спасатели выяснили, что горел мусорный контейнер. Огонь распространился на площади 0,5 кв. метров. Его удалось потушить еще до приезда пожарных.

Из-за случившегося из школы эвакуировали 120 человек, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, около месяца назад в краснодарской школе № 50 эвакуировали 1 тыс. 350 детей из-за сообщения о минировании.

Краснодар Мусор МЧС Пожары Происшествия Школа Школьники

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