Приложение для оплаты парковки в Краснодаре теперь можно скачать на смартфоны Huawei и Xioami

Напомним, в 2017 году в Краснодаре начали работать 199 платных муниципальных парковок общей вместимостью 6 тыс. 610 мест. Тогда же портал Юга.ру взял большое интервью с руководителем транспортного департамента Краснодара, в котором он рассказал о проблемах и планах организации платных парковок, в том числе — о штрафах. В 2020 году власти Краснодара заявили, что не хотят возвращать эвакуаторы, а парковку на выходных предложили сделать бесплатной.

В мае местные жители обратили внимание на то, что приложение «Парковки Краснодара» и сайт parkingkrd.ru уведомили пользователей о прекращении работы оператора. После этого в официальном телеграм-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара сообщили, что оплату за парковку в платных зонах приостановили до заключения нового контракта в июне.

В начале октября в администрации Краснодара рассказали, что обновили мобильное приложение для оплаты парковки. В новом приложении появился более удобный интерфейс, функции ApplePay и GooglePay, возможность оплаты после стоянки, добавление сразу нескольких автомобилей.

22 октября в телеграм-канале дептранса сообщили, что приложение снова обновили. Теперь его можно скачать на смартфоны Huawei и Xioami.

Узнать правила пользования парковками, способы оплаты и подробности касательно приложения можно на сайте городских парковок Краснодара.