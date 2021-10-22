К концу недели погода на Кубани снова испортится

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 22 октября будет до 23 °С и солнечно. К вечеру температура опустится до 13 °С. Днем будет дуть ветер с порывами до 10,5 м/с.

В субботу в кубанской столице ожидается 20 °С, будет облачно и без осадков. В воскресенье весь день дожди. Похолодает до 12 °С.