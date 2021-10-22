К концу недели погода на Кубани снова испортится
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 22-24 октября
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 22 октября будет до 23 °С и солнечно. К вечеру температура опустится до 13 °С. Днем будет дуть ветер с порывами до 10,5 м/с.
В субботу в кубанской столице ожидается 20 °С, будет облачно и без осадков. В воскресенье весь день дожди. Похолодает до 12 °С.
Синоптики Краснодарского гидрометцентра прогнозируют 22 октября по краю переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 17-22 °С. На Черноморском побережье ожидается сильный ветер. На участке от Анапы до Геленджика порывы будут достигать 15-17 м/с.
В субботу, 23 октября, на Кубани преимущественно без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 17-22 °С. На Азовском побережье будет 13-18 °С.
24 октября в крае пройдут дожди, в отдельных районах ливни. Будет дуть ветер со скоростью 4-9 м/с, местами на Черноморском побережье с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха опустится до 11-16 °С.