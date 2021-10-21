Такси с людьми зажало между двумя трамваями в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

21 октября в Краснодаре на перекрестке улиц Буденного и Кирова автомобиль с пассажирами застрял между двумя трамваями

Вечером 21 октября в социальных сетях появились сообщения о том, что в Краснодаре на перекрестке улиц Буденного и Кирова такси зажало между двумя трамваями. Из-за ДТП трамваи встали в пробку. 

Очевидцы сообщают, что в застрявшей машине находятся пять человек.

На месте работали краснодарские спасатели. Они отключили автомобильный аккумулятор и обеспечили пожарную безопасность, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пресс-секретарь КТТУ сообщил Юга.ру, что движение трамваев восстановлено, а простой составил 53 минуты. По информации ведомства, пострадавших в ДТП нет. В ГУ МВД по Краснодару рассказали, что полицейские выехали на место аварии. 

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Такси Трамвай

Новости

Такси с людьми зажало между двумя трамваями в Краснодаре
В Краснодаре расселят жителей 12 аварийных домов
Авиабилеты на Черное море резко подорожали
Краснодарцам предложили сдать ненужную технику, бумагу и пластик на переработку
В Краснодаре более 4 тыс. человек остались без света
Полицейские избили чемпиона Кубани по пауэрлифтингу, а медики отказываются его лечить

Лента новостей

В Сочи введут одностороннее движение
Вчера, 22:00
В Сочи введут одностороннее движение
Изменения затронут трассы в Красную Поляну
Всероссийская перепись населения
Вчера, 08:20
Всероссийская перепись населения
Как пройти перепись онлайн, зачем это вообще нужно, как отличить переписчика и как указать свою национальность
В Крыму введут QR-коды для посещения общественных мест
Вчера, 20:18
В Крыму введут QR-коды для посещения общественных мест
С 25 октября в Крыму ужесточат коронавирусные ограничения

Реклама на сайте