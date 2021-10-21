Такси с людьми зажало между двумя трамваями в Краснодаре
21 октября в Краснодаре на перекрестке улиц Буденного и Кирова автомобиль с пассажирами застрял между двумя трамваями
Вечером 21 октября в социальных сетях появились сообщения о том, что в Краснодаре на перекрестке улиц Буденного и Кирова такси зажало между двумя трамваями. Из-за ДТП трамваи встали в пробку.
Очевидцы сообщают, что в застрявшей машине находятся пять человек.
На месте работали краснодарские спасатели. Они отключили автомобильный аккумулятор и обеспечили пожарную безопасность, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пресс-секретарь КТТУ сообщил Юга.ру, что движение трамваев восстановлено, а простой составил 53 минуты. По информации ведомства, пострадавших в ДТП нет. В ГУ МВД по Краснодару рассказали, что полицейские выехали на место аварии.