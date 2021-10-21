Такси с людьми зажало между двумя трамваями в Краснодаре

21 октября в Краснодаре на перекрестке улиц Буденного и Кирова автомобиль с пассажирами застрял между двумя трамваями

Вечером 21 октября в социальных сетях появились сообщения о том, что в Краснодаре на перекрестке улиц Буденного и Кирова такси зажало между двумя трамваями. Из-за ДТП трамваи встали в пробку.

Очевидцы сообщают, что в застрявшей машине находятся пять человек.