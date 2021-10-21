«Ростелеком» создаст в Анапе платформу, в которой будет находиться вся информация о городе

«Ростелеком» рассказал о внедрении в Анапе геоинформационной платформы РусГИС, которая оцифрует и объединит в единую систему всю информацию о городе

Геоаналитическая платформа РусГИС — собственная разработка «Ростелекома». Она может использоваться для управления ресурсов компании или целого региона. Платформа позволяет комплексно наблюдать за территорией и собирать, хранить и обрабатывать большие объемы даных. Благодаря соглашениям с «Роскосмосом» и «Роскартографией» в систему регулярно поступает информация со спутников и пополняет базы. Сейчас на платформе действуют геоинформационные системы в сферах земельно-имущественных отношений, лесного, дорожного и сельского хозяйства, нефтегазового комплекса, телекоммуникаций и других.

РусГИС появится в Анапе — платформа оцифрует и объединит в единую систему всю информацию о муниципальной собственности, транспорте, пляжах и других социально-экономически значимых объектах. Сервис поможет оптимизировать управление городом и повысит привлекательность курорта. Проект реализуется в соглашении с администрацией Анапы и начнет работу к концу года. «Мы запустили этот проект для повышения прозрачности и эффективности системы управления всей территорией курорта. С помощью РусГИС мы можем отслеживать нарушение правил застройки, контролировать использование муниципального имущества по назначению, выявлять и включать объекты недвижимости в налогооблагаемую базу, тем самым увеличивая объем поступлений в городской бюджет», — отметил Владислав Ивченко, начальник управления информатизации и связи администрации Анапы. РусГИС собирает, анализирует, визуализирует и хранит пространственные данные и формирует на их основе интерактивные карты с удобным интерфейсом, навигацией и возможностью масштабирования.

В рамках платформы проводятся аэрофотосъемки, а также настройка автоматической рассылки уведомлений налогоплательщикам и наблюдение за исполнением решений. В ходе пилотного запуска в Анапе выявили более 27 тыс. земельных участков без сформированных границ, свыше 1,5 тыс. земельных участков без категории, порядка 2 ты. участков без разрешений, а также более 1,5 тыс. участков без кадастровой стоимости. «Наши эксперты консультируют участников проекта при работе с аналитикой и помогают стандартизировать информацию. Такой подход позволяет оперативно превращать сведения о полученных ошибках и расхождениях в базах в реальные налоговые поступления в бюджет муниципалитета. В перспективе с помощью РусГИС в Анапе будет создан полноценный цифровой двойник города», — сообщил Евгений Матвеев, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».