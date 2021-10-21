В Краснодаре более 4 тыс. человек остались без света

Днем 21 октября в Краснодаре произошли две крупные аварии. В ЕДДС сообщили, что информация о первой аварии поступила в 12:30. Без света остались 3 тыс. 100 человек (в том числе 900 детей) на улицах Гагарина, Первомайской, Светлой, Школьной, Рязанской и Ясеневой. Отключение затронуло детский сад № 162 в поселке Лорис на улице Рязанской, 30 и школу № 74 на улице 2-й Школьной, 1.

Следующее отключение произошло в 13:20. Подачу света ограничили на улицах Бершанской, Вокзальной, 1 Мая, Шевченко, Ставропольской, Лавочкина. Без электроэнергии остались 1 тыс. 100 человек, из них 350 детей.

Причиной обеих аварий стало повреждение линии. На местах работают специалисты «НЭСК-Электросети», подачу света обещают восстановить через 4–5 часов.

Напомним, предыдущая крупная авария произошла 5 октября. Тогда без света остался центр Краснодара.