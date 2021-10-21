СК «Семья» сдала в эксплуатацию 73 тыс. кв. метров жилья в Краснодарском крае за девять месяцев 2021 года

С января по сентябрь строительная компания «Семья» сдала в эксплуатацию более 73 тыс. кв. метров жилой недвижимости в Краснодаре и Новороссийске. Это на 40% больше, чем за тот же период 2020 года. Генеральный директор компании Руслан Воруков рассказал, что к концу года застройщик планирует увеличь объем сданного жилья вдвое.

Благодаря такому росту «Семья» вышла на четвертую строку рейтинга застройщиков региона по объему введенных квадратных метров.

«Нам важно, чтобы в каждом жилом комплексе было комфортно жить, работать и отдыхать. Поэтому мы занимаемся благоустройством, уделяем внимание качеству строительства и безопасности, предусматриваем социальную и коммерческую инфраструктуру, дошкольные и школьные учреждения», — отметил Воруков.