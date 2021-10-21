СК «Семья» в Краснодарском крае сдала на 40% больше жилья, чем в 2020 году
СК «Семья» сдала в эксплуатацию 73 тыс. кв. метров жилья в Краснодарском крае за девять месяцев 2021 года
С января по сентябрь строительная компания «Семья» сдала в эксплуатацию более 73 тыс. кв. метров жилой недвижимости в Краснодаре и Новороссийске. Это на 40% больше, чем за тот же период 2020 года. Генеральный директор компании Руслан Воруков рассказал, что к концу года застройщик планирует увеличь объем сданного жилья вдвое.
Благодаря такому росту «Семья» вышла на четвертую строку рейтинга застройщиков региона по объему введенных квадратных метров.
«Нам важно, чтобы в каждом жилом комплексе было комфортно жить, работать и отдыхать. Поэтому мы занимаемся благоустройством, уделяем внимание качеству строительства и безопасности, предусматриваем социальную и коммерческую инфраструктуру, дошкольные и школьные учреждения», — отметил Воруков.
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Как пример успешного проекта он привел краснодарский ЖК «Светлоград», где компания уже сдала больше 20 домов, жители которых водят детей в сад и школу на территории комплекса.
Осенью «Семья» отметила восемь лет со дня основания досрочной сдачей сразу двух жилых комплексов — пятого литера ЖК «Все свои» в Краснодаре и первой очереди ЖК «Классика» в Новороссийске. Более 600 семей получили ключи от новых квартир. Проекты обоих комплексов предполагают, что к моменту завершения строительства рядом возведут муниципальные школы и детские сады.
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