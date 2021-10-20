Банк Уралсиб снизил ставку по семейной ипотеке до 4,89%

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Минимальная ставка по ипотеке от Уралсиба для семей с детьми составит 4,89%

Банк Уралсиб снизил ставки по программе «Ипотека для семей с детьми». Минимальная ставка при кредите от 3 млн рублей составит 4,89% годовых, до 3 млн рублей — 5,99%.

Диджитализация как тренд:

Также банк снизил надбавку до 0,5 процентных пункта при первоначальном взносе менее 20%. Условия распространяются на все программы ипотечного кредитования, кроме госпрограмм.

Банк Уралсиб предлагает клиентам взять в ипотеку готовое или строящееся жилье, помогает рефинансировать ипотечные кредиты других банков и купить недвижимость, которая находится в залоге у стороннего банка. Уралсиб участвует в программах льготного ипотечного кредитования для семей с детьми и в программе «Ипотека с господдержкой».

Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

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