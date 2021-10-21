Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 21 октября

Краснодарский край

Распечатать

Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 21 октября

Английская историческая драма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» (16+) рассказывает о художнике, который прославился своими многочисленными изображениями котов, кошек и котят, похожих на человека. С каждым годом он все сильнее начинает отстраняться от реальности.

Действие американского криминального триллера «Хороший, плохой, коп» (18+) происходит в небольшом тихом городке в штате Невада. Во время разгона свадебной драки полицейская Валери Янг получает по лицу от одного из гостей, которого отправляют за решетку. Сразу после в соседнюю камеру сажают мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения на пустынной дороге чуть не врезается на машине в автомобиль дежурных копов. Оба оказались в участке неспроста.

Российская комедия «Дракулов» (16+) повествует о юристе Петре Смирнове, чьи предки были из далекой Трансильвании. Он приезжает на родину в мрачное имение загадочного графа, чтобы оформить покупку дома в Москве. Дракулов замечает фотокарточку невесты героя, юной Вари, и отправляется за ней в столицу. Петр, осознав, что встретил вампира, спешит в Москву, чтобы защитить девушку от графа

Хоррор «Хэллоуин убивает» (18+) — прямое продолжение ленты 2018 года из одноименной франшизы. Лори Строуд вместе со своей дочерью Карен и внучкой Эллисон поджигают дом, в котором был Майкл Майерс и отправились в больницу. Но маньяку удалось выжить, и он намерен продолжить кровавую бойню.

Действие российской военной драмы «Учености плоды» (12+) происходит в 1944 году в оккупированном немцами селе Михайловское. Туда в музей Пушкина из Германии приезжает профессор литературы Мария Шиллер и ведет просветительскую работу среди солдат. Вскоре из Берлина приходит приказ вывезти все исторические ценности. Мария находит единомышленников, готовых помочь ей спасти достояние своей страны.

Американское драмеди «Эвакуация» (16+) рассказывает о двух сестрах, которые в марте 2020 года купили бесполезные акции авиакомпаний и отелей. В разгар пандемии коронавируса они отправляются безумную поездку через всю страну, чтобы вызволить свою бабушку из дома престарелых.

Мультфильм «Неисправимый Рон» (6+) — о стеснительном мальчике по имени Барни, который остался единственным ребенком в классе, у которого нет робота-помощника. На день рождения он получает долгожданный подарок, который неожиданно оказывается бракованным.

Афиша Краснодара Искусство Кино Кинопрокат Краснодар

Новости

Полицейские избили чемпиона Кубани по пауэрлифтингу, а медики отказываются его лечить
QR-коды, нерабочие дни и ограничение массовых мероприятий. Какие антиковидные меры вводят на Кубани
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 21 октября
Кадровые перестановки в администрации Краснодарского края. Что произошло и кого куда назначили?
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в Новороссийске в несколько миллиардов рублей
Главой Краснодара стал бывший вице-губернатор Алексеенко. Пока что временно

Лента новостей

В Сочи введут одностороннее движение
Вчера, 22:00
В Сочи введут одностороннее движение
Изменения затронут трассы в Красную Поляну
Всероссийская перепись населения
Вчера, 08:20
Всероссийская перепись населения
Как пройти перепись онлайн, зачем это вообще нужно, как отличить переписчика и как указать свою национальность
В Крыму введут QR-коды для посещения общественных мест
Вчера, 20:18
В Крыму введут QR-коды для посещения общественных мест
С 25 октября в Крыму ужесточат коронавирусные ограничения

Реклама на сайте