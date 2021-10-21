Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 21 октября

Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 21 октября

Английская историческая драма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» (16+) рассказывает о художнике, который прославился своими многочисленными изображениями котов, кошек и котят, похожих на человека. С каждым годом он все сильнее начинает отстраняться от реальности.

Действие американского криминального триллера «Хороший, плохой, коп» (18+) происходит в небольшом тихом городке в штате Невада. Во время разгона свадебной драки полицейская Валери Янг получает по лицу от одного из гостей, которого отправляют за решетку. Сразу после в соседнюю камеру сажают мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения на пустынной дороге чуть не врезается на машине в автомобиль дежурных копов. Оба оказались в участке неспроста.

Российская комедия «Дракулов» (16+) повествует о юристе Петре Смирнове, чьи предки были из далекой Трансильвании. Он приезжает на родину в мрачное имение загадочного графа, чтобы оформить покупку дома в Москве. Дракулов замечает фотокарточку невесты героя, юной Вари, и отправляется за ней в столицу. Петр, осознав, что встретил вампира, спешит в Москву, чтобы защитить девушку от графа

Хоррор «Хэллоуин убивает» (18+) — прямое продолжение ленты 2018 года из одноименной франшизы. Лори Строуд вместе со своей дочерью Карен и внучкой Эллисон поджигают дом, в котором был Майкл Майерс и отправились в больницу. Но маньяку удалось выжить, и он намерен продолжить кровавую бойню.

Действие российской военной драмы «Учености плоды» (12+) происходит в 1944 году в оккупированном немцами селе Михайловское. Туда в музей Пушкина из Германии приезжает профессор литературы Мария Шиллер и ведет просветительскую работу среди солдат. Вскоре из Берлина приходит приказ вывезти все исторические ценности. Мария находит единомышленников, готовых помочь ей спасти достояние своей страны.

Американское драмеди «Эвакуация» (16+) рассказывает о двух сестрах, которые в марте 2020 года купили бесполезные акции авиакомпаний и отелей. В разгар пандемии коронавируса они отправляются безумную поездку через всю страну, чтобы вызволить свою бабушку из дома престарелых.