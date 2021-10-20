Краснодарский депутат попался на мошенничестве, но избежал наказания

20 октября стало известно, что Первомайский районный суд постановил закрыть уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора краснодарского творческого объединения (ТО) «Премьера» и экс-депутата гордумы Краснодара VI созыва Бориса Крупнова. Суд вынес такое решение еще 22 июня, но информация об этом появилась лишь сейчас. «Коммерсант» ознакомился с постановлением и раскрыл подробности.

В июле 2020 года Следственный комитет по краю возбудил против Крупнова уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения). Депутата обвиняли в том, что он выезжал в Италию, Грузию и Армению, но в табелях учета рабочего времени стояли отметки о пребывании на работе. Выяснилось, что зачастую табели подписывал сам Крупнов. Следователи также выяснили, что мужчина незаконно получил зарплату в размере 54 тыс. рублей.

Крупнов не признал вину и объяснил свои визиты за границу рабочими поездками: он якобы изучал возможность поставок в Краснодар оборудования для благоустройства дворов.

Адвокат Крупнова подал ходатайство о переквалификации уголовного дела на менее тяжкое. Суд удовлетворил запрос и постановил, что Крупнов не использовал свое служебное положение в совершении преступления.

«Крупнов Б.Б., являясь заместителем генерального директора КМТО «Премьера», не сообщал лицам, составляющим табель, информацию о своем отсутствии на рабочем месте, поскольку не имел необходимых для этого организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, а также не мог контролировать составление указанных табелей. В связи с чем ущерб, причиненный потерпевшему, в виде полученной подсудимым заработной платы за периоды его отсутствия на рабочем месте, был нанесен Крупновым без использования своего служебного положения. Кроме того, причиненный ущерб не является крупным, поскольку не превышает 250 тыс. руб.»,— говорится в постановлении Первомайского районного суда.

В итоге суд постановил закрыть уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ в связи с истечением срока давности. Также отменили и меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Отметим, что в 2017 году Крупнова, когда он еще был депутатом гордумы, признали банкротом. У него нашли долги перед кредиторами на 180 млн рублей.