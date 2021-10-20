В администрации Краснодара рассказали, где в этом году можно будет купить праздничную елку

Краснодарский край

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Елочные базары в Краснодаре откроются в середине декабря. Рассказываем, где

В 2021 году в Краснодаре будут работать 80 елочных базаров и пять ярмарок новогодних украшений, рассказали в пресс-службе мэрии города. 

Базары украсят праздничными вывесками, флажками и световыми гирляндами. Для создания новогодней атмосферы продавцы будут встречать покупателей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Работать они будут с 15 по 31 декабря.

Деревья привезут в Краснодар из питомников Пензенской, Саратовской, Оренбургской областей и Пермского края.

Елочные базары будут работать по следующим адресам:
  • Ул. Заводская (вблизи строения № 4)
  • Ул. им. Тургенева (вблизи строения № 110) — ул. им. Космонавта Гагарина
  • Проспект Чекистов (вблизи строения № 33)
  • Ул. им. Фёдора Лузана (вблизи строения № 12)
  • Ул. им. Тургенева — ул. Северная
  • Проспект Чекистов (вблизи строений № 7/1–7)
  • Проспект Чекистов (вблизи строения № 13)
  • Проспект Чекистов (вблизи строения № 42)
  • Ул. им. Думенко (вблизи строения № 8)
  • Ул. Рашпилевская (вблизи строения № 147)
  • Ул. Рашпилевская (вблизи строения № 333)
  • Ул. Южная (вблизи строения № 19) — ул. Заводская
  • Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 543) — проезд 2-й Гаражный
  • Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 232) — ул. Аэродромная
  • Ул. им. Тургенева (вблизи строения № 148/1)
  • Ул. им. Космонавта Гагарина — ул. им. Котовского
  • Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 16)
  • Проспект Чекистов (вблизи строения № 29) — ул. Бульварное Кольцо (вблизи строения № 23)
  • Проспект Чекистов (вблизи строения № 9)
  • Ул. Дальняя (вблизи строения № 39)
  • Ул. им. Калинина — ул. им. Каляева
  • Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 108) — ул. Колхозная
  • Ул. Новороссийская — ул. Волжская (вблизи строения № 77)
  • Ул. Трудовой Славы — ул. им. Игнатова
  • Ул. Уральская (вблизи строения № 194)
  • Ул. им. Тюляева (вблизи строения № 1)
  • Ул. Селезнёва (вблизи строения № 220)
  • Ул. Новороссийская (вблизи строения № 184) — ул. Енисейская
  • Ул. Гидростроителей (вблизи строения № 30)
  • Ул. Гидростроителей (вблизи строения № 12)
  • Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 402)
  • Ул. Артезианская (вблизи строения № 16)
  • Ул. им. Селезнёва (вблизи строения № 134) — ул. им. Стасова
  • Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 216)
  • Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской — ул. им. Лавочкина
  • Ул. Сормовская (вблизи строения № 102) — ул. Симферопольская
  • Ул. Трудовой Славы (вблизи строения № 36)
  • Ул. Сормовская — ул. Онежская (вблизи строения № 3)
  • Ул. им. Герцена — ул. им. Атарбекова
  • Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 163) — ул. Сочинская
  • Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 111)
  • Ул. им. Калинина (вблизи строения № 13/53)
  • Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 201) — ул. Кореновская
  • Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 175, 2-я площадка)
  • Ул. им. Героя Аверкиева А.А. (вблизи строения № 2)
  • Ул. им. Вавилова Н.И. (вблизи строения № 1)
  • Ул. Бирюзовая — ул. им. Дзержинского
  • Проезд им. Репина (вблизи строения № 40)
  • Ул. Славянская — ул. им. Доватора
  • ул. Западный Обход — ул. Крылатская
  • Ул. Школьная (вблизи строения № 11)
  • Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 165)
  • Ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30)
  • Ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30)
  • Ростовское шоссе, 12 км
  • Ул. им. Космонавта Гагарина (вблизи строения № 75/1)
  • Ул. им. Карякина (вблизи строений № 10–18)
  • Ул. им. Карякина (вблизи строений № 10–18)
  • Ул. им. Евгении Жигуленко (вблизи строения № 4)
  • Ул. им. Герцена — ул. им. Атарбекова
  • Ул. им. Тургенева (вблизи строения № 113)
  • Ул. им. Калинина (служебный проход КНИИСХ)
  • Ул. Северная — ул. им. Володарского
  • Ул. им. Стасова — ул. Бургасская
  • Ул. им. Стасова — ул. Бургасская
  • Ул. Ставропольская (вблизи строения № 102) — ул. им. Вишняковой
  • Ул. Московская — ул. им. 40-летия Победы (у детского городка «Сказка»)
  • Ул. Ставропольская (у сквера имени Ленина)
  • Ул. Промышленная (вблизи строения № 23)
  • Ул. Колхозная (между домами № 73 и № 77)
  • Ул. Колхозная — ул. им. 40-летия Победы
  • Ул. Клиническая — ул. Механическая
  • Ул. Бургасская — ул. им. Айвазовского
  • Ул. Ставропольская (вблизи строения № 252) — ул. им. Стасова
  • Ул. Садовая (вблизи строения № 2)
  • Ул. им. Шевченко — ул. Ставропольская
  • Ул. Ставропольская (вблизи строения № 254) — ул. им. Стасова
  • Ул. Ставропольская (вблизи строения № 102) — ул. им. Вишняковой
  • Ул. им. Стасова — ул. Бургасская
  • Ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров)
  • Ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров)

Купить елочные игрушки и украшения можно по следующим адресам:

  • ул. Красноармейская — ул. им. Гоголя (со стороны Кооперативного рынка);
  • ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров);
  • ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30);
  • ул. им. Героя Аверкиева (вблизи строения № 2);
  • ул. им. Карякина (вблизи строений № № 10–18).
Краснодар Праздники

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