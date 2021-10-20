В администрации Краснодара рассказали, где в этом году можно будет купить праздничную елку
Елочные базары в Краснодаре откроются в середине декабря. Рассказываем, где
В 2021 году в Краснодаре будут работать 80 елочных базаров и пять ярмарок новогодних украшений, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Базары украсят праздничными вывесками, флажками и световыми гирляндами. Для создания новогодней атмосферы продавцы будут встречать покупателей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Работать они будут с 15 по 31 декабря.
Деревья привезут в Краснодар из питомников Пензенской, Саратовской, Оренбургской областей и Пермского края.
Елочные базары будут работать по следующим адресам:
- Ул. Заводская (вблизи строения № 4)
- Ул. им. Тургенева (вблизи строения № 110) — ул. им. Космонавта Гагарина
- Проспект Чекистов (вблизи строения № 33)
- Ул. им. Фёдора Лузана (вблизи строения № 12)
- Ул. им. Тургенева — ул. Северная
- Проспект Чекистов (вблизи строений № 7/1–7)
- Проспект Чекистов (вблизи строения № 13)
- Проспект Чекистов (вблизи строения № 42)
- Ул. им. Думенко (вблизи строения № 8)
- Ул. Рашпилевская (вблизи строения № 147)
- Ул. Рашпилевская (вблизи строения № 333)
- Ул. Южная (вблизи строения № 19) — ул. Заводская
- Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 543) — проезд 2-й Гаражный
- Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 232) — ул. Аэродромная
- Ул. им. Тургенева (вблизи строения № 148/1)
- Ул. им. Космонавта Гагарина — ул. им. Котовского
- Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 16)
- Проспект Чекистов (вблизи строения № 29) — ул. Бульварное Кольцо (вблизи строения № 23)
- Проспект Чекистов (вблизи строения № 9)
- Ул. Дальняя (вблизи строения № 39)
- Ул. им. Калинина — ул. им. Каляева
- Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 108) — ул. Колхозная
- Ул. Новороссийская — ул. Волжская (вблизи строения № 77)
- Ул. Трудовой Славы — ул. им. Игнатова
- Ул. Уральская (вблизи строения № 194)
- Ул. им. Тюляева (вблизи строения № 1)
- Ул. Селезнёва (вблизи строения № 220)
- Ул. Новороссийская (вблизи строения № 184) — ул. Енисейская
- Ул. Гидростроителей (вблизи строения № 30)
- Ул. Гидростроителей (вблизи строения № 12)
- Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 402)
- Ул. Артезианская (вблизи строения № 16)
- Ул. им. Селезнёва (вблизи строения № 134) — ул. им. Стасова
- Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 216)
- Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской — ул. им. Лавочкина
- Ул. Сормовская (вблизи строения № 102) — ул. Симферопольская
- Ул. Трудовой Славы (вблизи строения № 36)
- Ул. Сормовская — ул. Онежская (вблизи строения № 3)
- Ул. им. Герцена — ул. им. Атарбекова
- Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 163) — ул. Сочинская
- Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 111)
- Ул. им. Калинина (вблизи строения № 13/53)
- Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 201) — ул. Кореновская
- Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 175, 2-я площадка)
- Ул. им. Героя Аверкиева А.А. (вблизи строения № 2)
- Ул. им. Вавилова Н.И. (вблизи строения № 1)
- Ул. Бирюзовая — ул. им. Дзержинского
- Проезд им. Репина (вблизи строения № 40)
- Ул. Славянская — ул. им. Доватора
- ул. Западный Обход — ул. Крылатская
- Ул. Школьная (вблизи строения № 11)
- Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 165)
- Ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30)
- Ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30)
- Ростовское шоссе, 12 км
- Ул. им. Космонавта Гагарина (вблизи строения № 75/1)
- Ул. им. Карякина (вблизи строений № 10–18)
- Ул. им. Карякина (вблизи строений № 10–18)
- Ул. им. Евгении Жигуленко (вблизи строения № 4)
- Ул. им. Герцена — ул. им. Атарбекова
- Ул. им. Тургенева (вблизи строения № 113)
- Ул. им. Калинина (служебный проход КНИИСХ)
- Ул. Северная — ул. им. Володарского
- Ул. им. Стасова — ул. Бургасская
- Ул. им. Стасова — ул. Бургасская
- Ул. Ставропольская (вблизи строения № 102) — ул. им. Вишняковой
- Ул. Московская — ул. им. 40-летия Победы (у детского городка «Сказка»)
- Ул. Ставропольская (у сквера имени Ленина)
- Ул. Промышленная (вблизи строения № 23)
- Ул. Колхозная (между домами № 73 и № 77)
- Ул. Колхозная — ул. им. 40-летия Победы
- Ул. Клиническая — ул. Механическая
- Ул. Бургасская — ул. им. Айвазовского
- Ул. Ставропольская (вблизи строения № 252) — ул. им. Стасова
- Ул. Садовая (вблизи строения № 2)
- Ул. им. Шевченко — ул. Ставропольская
- Ул. Ставропольская (вблизи строения № 254) — ул. им. Стасова
- Ул. Ставропольская (вблизи строения № 102) — ул. им. Вишняковой
- Ул. им. Стасова — ул. Бургасская
- Ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров)
- Ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров)
Купить елочные игрушки и украшения можно по следующим адресам:
- ул. Красноармейская — ул. им. Гоголя (со стороны Кооперативного рынка);
- ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров);
- ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30);
- ул. им. Героя Аверкиева (вблизи строения № 2);
- ул. им. Карякина (вблизи строений № № 10–18).
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