В администрации Краснодара рассказали, где в этом году можно будет купить праздничную елку

Елочные базары в Краснодаре откроются в середине декабря. Рассказываем, где

В 2021 году в Краснодаре будут работать 80 елочных базаров и пять ярмарок новогодних украшений, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Базары украсят праздничными вывесками, флажками и световыми гирляндами. Для создания новогодней атмосферы продавцы будут встречать покупателей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Работать они будут с 15 по 31 декабря.