В Краснодаре в Карасунские озера выпустят белого амура

Краснодарский край

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В Краснодаре 23 октября проведут субботник на Карасунских озерах и выпустят в них рыбу

В Карасунские озера Краснодара выпустят около 4 тыс. особей карпа, белого амура и толстолобика. А перед этим пройдет субботник, на котором озеро очистят от плавающего мусора и уберут на берегу.

Экомероприятия пройдут 23 октября в 10:00. В инстаграме волонтерского проекта Street fishing написали, что принять участие в уборке и зарыблении озера могут все желающие:

«Одевайтесь по погоде, берите с собой хорошее настроение и приходите! Мешками, перчатками и положительными эмоциями мы обеспечим! Маленьким помощникам необходимо взять с собой ведерки для выпуска рыбки».

Взрослых просят взять с собой плавательные средства. Больше информации о субботнике можно узнать у координатора проекта Андрея: (918) 284-44-28.

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