В Анапе произошла потасовка между женщиной, казаком и полицейским

Краснодарский край

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В Анапе женщина с ребенком пожаловалась на рукоприкладство со стороны полицейских, которые задержали её семью за курение

О случившемся в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» рассказала одна из задержанных. По словам женщины, 16 октября она со своей сестрой, родителями и детьми курила за зданием вокзала. К ним подошли сотрудники полиции, задержали их, забрали документы и провели в помещение для выяснения обстоятельств.

Женщина написала, что полицейский превышал полномочия, толкал её, а казак пинал детей:

«Страшно, что к нам такое отношение проявляют сотрудники правоохранительных органов! Я хочу, чтобы соответствующие органы занялись этим вопросом и приняли наконец-то меры, потому что это беспредел! Полное превышение полномочий!».

Все происходящее она сняла на видео. На кадрах одного ролика видно, как семья выходит из кабинета с криком «Убивают!». Видно, как одна из женщин схватила полицейского за форму, её оттащили, а затем на кадрах двое сотрудников полиции заводят в другой кабинет мужчину.

Юга.ру обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю. Там ответили, что в ОМВД Анапы назначили проверку, в ходе которой выяснят все обстоятельства случившегося.

Анапа Полиция

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