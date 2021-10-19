В Анапе произошла потасовка между женщиной, казаком и полицейским

В Анапе женщина с ребенком пожаловалась на рукоприкладство со стороны полицейских, которые задержали её семью за курение

О случившемся в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» рассказала одна из задержанных. По словам женщины, 16 октября она со своей сестрой, родителями и детьми курила за зданием вокзала. К ним подошли сотрудники полиции, задержали их, забрали документы и провели в помещение для выяснения обстоятельств.

Женщина написала, что полицейский превышал полномочия, толкал её, а казак пинал детей:

«Страшно, что к нам такое отношение проявляют сотрудники правоохранительных органов! Я хочу, чтобы соответствующие органы занялись этим вопросом и приняли наконец-то меры, потому что это беспредел! Полное превышение полномочий!».

Все происходящее она сняла на видео. На кадрах одного ролика видно, как семья выходит из кабинета с криком «Убивают!». Видно, как одна из женщин схватила полицейского за форму, её оттащили, а затем на кадрах двое сотрудников полиции заводят в другой кабинет мужчину.