Четырехлетняя девочка из Краснодара страдает от порока мозга. Вы можете помочь ей с лечением
Благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для Алисы Скляровой из Краснодара. Ей нужно лечение, чтобы справиться с эпилептическими приступами
Родители рассказали, что Алиса родилась в срок и получила высокую оценку здоровья при обследовании. Но развивалась девочка с задержкой. Массажи, лекарства и курсы реабилитации помогли — в год дочь смогла сидеть, научилась вставать в кроватке, а еще через два месяца начала ползать. Когда Алисе исполнилось два с половиной года, у нее начались судорожные приступы.
В краснодарской больнице у девочки нашли порок развития головного мозга и назначили противоэпилептические препараты. После небольшого улучшения приступы снова вернулись и стали более частыми и мучительными — из-за этого Алиса растеряла все свои навыки. Когда ей подобрали препарат сабрил, состояние сразу улучшилось, а приступы стали реже и совсем ушли.
Алиса любит музыку, танцы, песни из мультфильмов. Но если прервать лечение, приступы вернутся и все развитие остановится. Раньше родители покупали препарат сами, но теперь не могут себе этого позволить. Из госбюджета сабрил не выдают, потому что он не зарегистрирован в России.
Для полугодового курса препарата необходимо 171 тыс. 43 рубля, на данный момент удалось собрать 53 тыс. 183 рубля, не хватает 117 тыс. 860 рублей.
Как помочь Алисе?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс. Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Алиса Склярова);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Обо всех способах оказать помощь Алисе и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.