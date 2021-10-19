Четырехлетняя девочка из Краснодара страдает от порока мозга. Вы можете помочь ей с лечением

Благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для Алисы Скляровой из Краснодара. Ей нужно лечение, чтобы справиться с эпилептическими приступами

Родители рассказали, что Алиса родилась в срок и получила высокую оценку здоровья при обследовании. Но развивалась девочка с задержкой. Массажи, лекарства и курсы реабилитации помогли — в год дочь смогла сидеть, научилась вставать в кроватке, а еще через два месяца начала ползать. Когда Алисе исполнилось два с половиной года, у нее начались судорожные приступы.

В краснодарской больнице у девочки нашли порок развития головного мозга и назначили противоэпилептические препараты. После небольшого улучшения приступы снова вернулись и стали более частыми и мучительными — из-за этого Алиса растеряла все свои навыки. Когда ей подобрали препарат сабрил, состояние сразу улучшилось, а приступы стали реже и совсем ушли.

Алиса любит музыку, танцы, песни из мультфильмов. Но если прервать лечение, приступы вернутся и все развитие остановится. Раньше родители покупали препарат сами, но теперь не могут себе этого позволить. Из госбюджета сабрил не выдают, потому что он не зарегистрирован в России.