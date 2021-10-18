Из-за угрозы взрыва цистерны с пропаном оцепили участок трассы Джубга — Сочи

Утром 18 октября в Сочи около микрорайона Лоо произошло ДТП с газовозом. Есть угроза взрыва

ДТП произошло около 11:30 в районе санатория «Белые ночи». На 159 км + 200 м трассы А147 газовоз, который перевозил пропан, занесло при повороте. Цистерна разгерметизировалась, есть угроза взрыва, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Из-за случившегося на трассе остановлено движение в оба направления (в центр Сочи и на Джубгу). Территория оцеплена, там работают сотрудники МЧС, ГИБДД, газовой и пожарной служб. Водителей попросили не ездить в том районе до разрешения ситуации.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, первое подразделение Сочинского пожарно-спасательного гарнизона прибыло на место в 11:30. Спасатели установили, что может произойти утечка газа из поврежденной цистерны. В ликвидации последствий участвуют 14 человек и 5 единиц спецтехники.

Погибших и пострадавших нет, но движение на трассе затруднено.