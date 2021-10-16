В колонии Владикавказа заключённые устроили бунт. Собрали, что известно об этом

Во Владикавказе 15 октября заключенные устроили бунт в колонии. Рассказываем, что известно об этом

Что случилось? 15 октября в исправительной колонии №1 Владикавказа заключенные устроили бунт. Как сообщили в СУ СКР по Северной Осетии, все произошло около 15:30. Беспорядки устроили около 200 человек. В телеграм-канале «Mash gor» написали, что незначительные волнения начались еще несколько дней назад. А 15 октября арестанты выбили внутренние двери колонии, разбили камеры видеонаблюдения и устроили беспорядки.

В чем причина бунта? В пресс-службе ФСИН сообщили «Интерфаксу», что во время плановых обысков осужденные отказались подчиняться сотрудникам колонии. Сейчас для установления причин и обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ФСИН Рустамом Степаненко. По данным «Baza», все началось с конфликта двух заключённых и сотрудников колонии. После этого вспыхнули беспорядки. По словам родственников, сотрудники колонии сами вынудили заключенных поднять бунт. Работников исправительного учреждения обвинили в рукоприкладстве и ужесточении режима. Один из заключённых рассказал журналисту «Mash gor», что осужденных избивали резиновыми дубинками. Не вытерпев издевательств, люди начали вскрывать вены. Медицинской помощи им не оказали, они сами перебинтовывали руки.

Что происходило во время бунта? На связь с родственниками заключенные не выходили. Тогда они собрались у изолятора. Женщины пытались пробиться через оцепление и требовали их пропустить. Родственники сказали, что администрация колонии скрывает правду о происходящем. Как урегулировали ситуацию? Для подавления беспорядков к колонии стянули силовиков. На разговор с заключенными вышел уполномоченный по правам человека в республике Северная Осетия Тамерлан Цгоев. Как он рассказал «Интерфаксу», переговоры прошли более или менее адекватно: «Надо восстанавливать законность и порядок. Конкретных решений пока нет, но варианты обсудили. Я передал оперативному штабу те варианты, которые они озвучивали». «Mash gor» написали, что осужденные рассказали другую версию. По их словам, трое заключенных избили, одного из них увезли.