В Краснодаре произошел выброс перлита. Это опасно?

14 октября на краснодарском заводе произошел выброс перлита. В МЧС по Краснодарскому краю рассказали, стоит ли волноваться

14 октября в социальных сетях появились сообщения о том, что на краснодарском кислородном заводе в Комсомольском микрорайоне произошел выброс перлита. Один из очевидцев заснял на видео, как в Краснодар пришла зима — на дороге появился «снег», но на самом деле это было белое вещество.

Перлит — это вулканическая порода. Его используют в садоводстве для разрыхления грунта. Мелкие частицы вещества могут попасть в легкие и вызвать кашель.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что на заводе во время загрузки перлита действительно произошел выброс. После проверки передвижная лаборатория установила, что экологической угрозы для природы и населения нет.

Напомним, в сентябре краснодарцы пожаловались на запах газа. В мэрии сказали, что все параметры соответсвуют нормам.