В Краснодаре неизвестные разрисовали троллейбус. Из-за этого стало сложнее уехать из ГМР и ФМР

В Краснодаре в ночь на 13 октября вандалы нарисовали граффити на троллейбусе

В ночь на 13 октября неизвестные проникли на территорию троллейбусного депо № 2 в Краснодаре и нарисовали граффити на одном из троллейбусов, сделав его временно непригодным для работы на маршруте.

Депо не выпускает разрисованный троллейбус на линию, вследствие чего на маршруте №13 уже второй день работает меньше единиц транспорта, так что пассажирам приходится дольше ждать на остановках.