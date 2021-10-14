В Краснодаре неизвестные разрисовали троллейбус. Из-за этого стало сложнее уехать из ГМР и ФМР

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в ночь на 13 октября вандалы нарисовали граффити на троллейбусе

В ночь на 13 октября неизвестные проникли на территорию троллейбусного депо № 2 в Краснодаре и нарисовали граффити на одном из троллейбусов, сделав его временно непригодным для работы на маршруте.

Депо не выпускает разрисованный троллейбус на линию, вследствие чего на маршруте №13 уже второй день работает меньше единиц транспорта, так что пассажирам приходится дольше ждать на остановках. 

Охрана не успела поймать злоумышленников, но запись с камер видеонаблюдения передали полиции, сообщили в инстаграм-аккаунте КТТУ. 

Отметим, что местным жителям понравилось творчество неизвестных. Большинству комментаторов в социальных сетях новый вид троллейбусов пришелся по вкусу.

При этом КТТУ не против творчества — главное, чтобы оно было согласовано. Юга.ру писали, что группа болельщиков ФК «Краснодар» раскрасила трамвай в зелено-черные цвета и изобразила быка на корпусе. В августе трамвай вышел на линию

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Троллейбус

Новости

В краевом ГИБДД придумали, как справиться с пробками в Краснодаре
В Краснодаре произошел выброс перлита. Это опасно?
В Краснодаре неизвестные разрисовали троллейбус. Из-за этого стало сложнее уехать из ГМР и ФМР
Краснодарцы смогут сдать старую технику на переработку
Власти Кубани хотят пустить рейс между Сочи и Геленджиком
В ноябре жильцы сгоревшего дома в Пашковском районе Краснодара смогут вернуться домой

Лента новостей

Как завести комнатные растения и не погубить их
Сегодня, 10:37
Как завести комнатные растения и не погубить их
Краткий гид для начинающих (+ список самых неприхотливых)
Дома, ползущие в бездну
Сегодня, 15:37
Дома, ползущие в бездну
Многие ли новостройки в Сочи повторят судьбу Сергей-Поля?
Город буквы «Е»
12 октября, 10:37
Город буквы «Е»
Может ли Краснодар снова стать Екатеринодаром?

Реклама на сайте