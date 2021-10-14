В Краснодаре неизвестные разрисовали троллейбус. Из-за этого стало сложнее уехать из ГМР и ФМР
В Краснодаре в ночь на 13 октября вандалы нарисовали граффити на троллейбусе
В ночь на 13 октября неизвестные проникли на территорию троллейбусного депо № 2 в Краснодаре и нарисовали граффити на одном из троллейбусов, сделав его временно непригодным для работы на маршруте.
Депо не выпускает разрисованный троллейбус на линию, вследствие чего на маршруте №13 уже второй день работает меньше единиц транспорта, так что пассажирам приходится дольше ждать на остановках.
Охрана не успела поймать злоумышленников, но запись с камер видеонаблюдения передали полиции, сообщили в инстаграм-аккаунте КТТУ.
Отметим, что местным жителям понравилось творчество неизвестных. Большинству комментаторов в социальных сетях новый вид троллейбусов пришелся по вкусу.
При этом КТТУ не против творчества — главное, чтобы оно было согласовано. Юга.ру писали, что группа болельщиков ФК «Краснодар» раскрасила трамвай в зелено-черные цвета и изобразила быка на корпусе. В августе трамвай вышел на линию.