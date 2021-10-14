В Краснодаре на рабочем месте задержали инспектора ГИБДД, который брал взятки со своего коллеги
В Краснодаре задержали сотрудника ГИБДД, который больше года брал взятки с инспектора батальона ДПС
По данным следствия, инспектор ГИБДД требовал от своего коллеги — инспектора отдельного батальона ДПС, систематические взятки в размере 2,5 тыс. рублей. Такую сумму полицейский платил, чтобы его не привлекли к дисциплинарной ответственности в случае выявления фактов внесения несоответствующих сведений о ДТП в автоматизированную информационную систему.
Опасаясь проблем на службе, мужчина передавал взятки 16 месяцев. За это время в общей сложности он заплатил 40 тыс. рублей. Затем об этом узнали сотрудники оперативно-розыскной части краевого управления собственной безопасности.
В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 14 октября сообщили, что инспектора ГИБДД задержали на рабочем месте и доставили во второй отдел по расследованию особо важных дел ск. На него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).
Мужчина задержан. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Следователь устанавливает, брал пододреваемый взятки с других сотрудников.
Как писали Юга.ру, это не первый подобный случай. В сентябре краснодарский следователь скрылся после получения взятки в 3 млн рублей, а затем пришел в полицию с повинной.