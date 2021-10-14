В Краснодаре на рабочем месте задержали инспектора ГИБДД, который брал взятки со своего коллеги

В Краснодаре задержали сотрудника ГИБДД, который больше года брал взятки с инспектора батальона ДПС

По данным следствия, инспектор ГИБДД требовал от своего коллеги — инспектора отдельного батальона ДПС, систематические взятки в размере 2,5 тыс. рублей. Такую сумму полицейский платил, чтобы его не привлекли к дисциплинарной ответственности в случае выявления фактов внесения несоответствующих сведений о ДТП в автоматизированную информационную систему.

Опасаясь проблем на службе, мужчина передавал взятки 16 месяцев. За это время в общей сложности он заплатил 40 тыс. рублей. Затем об этом узнали сотрудники оперативно-розыскной части краевого управления собственной безопасности.