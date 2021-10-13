Говорят, в Анапе вакцинированным пенсионерам будут выдавать гречку и сахар. Это правда?

Краснодарский край

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Юга.ру разобрались, действительно ли привившимся пенсионерам в Анапе будут выдавать продуктовые пайки

13 октября в социальных сетях появилась фотография объявления якобы на окне регистратуры городской поликлиники Анапы. Текст гласит, что граждане старше 60 лет, согласившиеся на вакцинацию, получат продуктовый набор из гречки и сахара. Для получения пайка нужно предоставить справку о вакцинации в управлении социальной защиты населения и министерства труда и социального развития по Анапе. 

Юга.ру связались с министерством труда и социального развития Кубани. В пресс-службе подтвердили, что сообщение о продуктовых наборах — фейк. 

«Информация о выдаче продуктовых наборов управлением социальной защиты провакцинированным гражданам не соответствует действительности. Выдача продуктов учреждением не осуществляется», — сообщил пресс-секретарь ведомства. 

Напомним, власти Кубани рассказали, что от темпов вакцинации зависит, введут ли в регионе QR-коды для посещения общественных мест.

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Говорят, в Анапе вакцинированным пенсионерам будут выдавать гречку и сахар. Это правда?
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