Говорят, в Анапе вакцинированным пенсионерам будут выдавать гречку и сахар. Это правда?
Юга.ру разобрались, действительно ли привившимся пенсионерам в Анапе будут выдавать продуктовые пайки
13 октября в социальных сетях появилась фотография объявления якобы на окне регистратуры городской поликлиники Анапы. Текст гласит, что граждане старше 60 лет, согласившиеся на вакцинацию, получат продуктовый набор из гречки и сахара. Для получения пайка нужно предоставить справку о вакцинации в управлении социальной защиты населения и министерства труда и социального развития по Анапе.
Юга.ру связались с министерством труда и социального развития Кубани. В пресс-службе подтвердили, что сообщение о продуктовых наборах — фейк.
«Информация о выдаче продуктовых наборов управлением социальной защиты провакцинированным гражданам не соответствует действительности. Выдача продуктов учреждением не осуществляется», — сообщил пресс-секретарь ведомства.
Напомним, власти Кубани рассказали, что от темпов вакцинации зависит, введут ли в регионе QR-коды для посещения общественных мест.