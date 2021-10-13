Говорят, в Анапе вакцинированным пенсионерам будут выдавать гречку и сахар. Это правда?

Юга.ру разобрались, действительно ли привившимся пенсионерам в Анапе будут выдавать продуктовые пайки

13 октября в социальных сетях появилась фотография объявления якобы на окне регистратуры городской поликлиники Анапы. Текст гласит, что граждане старше 60 лет, согласившиеся на вакцинацию, получат продуктовый набор из гречки и сахара. Для получения пайка нужно предоставить справку о вакцинации в управлении социальной защиты населения и министерства труда и социального развития по Анапе.