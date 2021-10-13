В Сочи хотят построить военный городок ОМОН за 1 млрд рублей
12 октября на сайте госзакупок появилась информация о контракте по строительству зданий для ОМОН в Сочи
12 октября на сайте госзакупок появился контракт на строительство комплекса зданий военного городка ОМОН в Сочи. Заказчик — ФГКУ «2 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии РФ (войсковая часть 6895, Ростов-на-Дону)». Стоимость контракта — 1,1 млрд рублей, а средства выделят из федерального бюджета.
Выбор подрядчика пройдет в виде закрытого конкурса. Исполнитель должен будет закупить товар и выполнить строительно-монтажные работы. На исполнение дадут два года с момента заключения контракта.
Подача заявок завершится 12 ноября.
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