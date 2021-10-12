Два района Краснодара остались без горячей воды и света

Днем 12 октября в Прикубанском округе прекратили подачу электроэнергии, а в Карасунском отключили горячую воду и отопление

В 13.45 в Краснодаре аварийно отключили электроэнергию в Прикубанском округе. Без света остались 1 тыс. 800 человек, проживающие на улицах Байбакова и Карякина. Причиной аварии стало повреждение силовых подземных кабелей во время ремонта на улице Московской. На месте работают специалисты «Кубаньэнерго», а вернуть подачу энергии планируют в течение 5–7 часов.

Другая авария произошла в 15:05. Диспетчер «АТЭК» сообщил в ЕДДС об отключении горячей воды и отопления из-за остановки работы котельной по адресу: улица Невкипелого, 25. Авария затронула 37 многоквартирных домов на улицах Невкипелого, Гидростроителей, Благоева, Автолюбителей.

Работники «АТЭК» занимаются восстановлением работы котельной. В инстаграме диспетчерской службы не уточнили, когда восстановят подачу горячей воды и отопления.

Напомним, в начале октября из-за прорыва водопровода без горячей воды остались жители 13 многоэтажек в Краснодаре.