В школе в Дагестане подросток зарезал одноклассника, а другие дети напали на журналиста. Рассказываем, что об этом известно

В Махачкале 15-летний подросток воткнул нож в грудь однокласснику. Собрали всю информацию о трагедии

Что случилось? 11 октября в школе № 51 Махачкалы произошел конфликт между двумя девятиклассниками, который перерос в драку. Один из парней достал нож и нанес удар в грудь другому. Пострадавший скончался в больнице. После драки подросток сразу пошел к директору и сообщил о случившемся. Мама погибшего школьника находится в реанимации. На допросе в полиции 15-летний школьник сказал, что не хотел убивать одноклассника и сделал это в состоянии аффекта. Нож он купил год назад. По словам парня, покупал он его «потому что у всех есть, пусть и у меня будет». В школу его он не носил. До этого девятиклассник неделю не появлялся в школе и сказал, что нож оказался в кармане случайно.

Что произошло с журналистами? После случившегося в школу приехали журналисты РГВК «Дагестан». Как рассказали в телерадиовещательной компании изданию «Подъем», журналисты пытались поработать на месте, и в этот момент сообщили, что школьник умер. У всех было шоковое состояние: «Видимо, журналисты пытались как-то поработать на месте, их это выбесило, и они напали. Как мы поняли, это были старшеклассники. Оператор Гаджи Магомедов сейчас в больнице с многочисленными гематомами, делает рентген. Мы списали всё на то, что там ситуация такая. Мы понимаем специфику своей работы. По всей видимости, он не будет заявлять, потому что они на эмоциях, в состоянии, может быть, аффекта напали».