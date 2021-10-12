В школе в Дагестане подросток зарезал одноклассника, а другие дети напали на журналиста. Рассказываем, что об этом известно

Дагестан

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В Махачкале 15-летний подросток воткнул нож в грудь однокласснику. Собрали всю информацию о трагедии

Что случилось? 11 октября в школе № 51 Махачкалы произошел конфликт между двумя девятиклассниками, который перерос в драку. Один из парней достал нож и нанес удар в грудь другому. Пострадавший скончался в больнице. После драки подросток сразу пошел к директору и сообщил о случившемся. Мама погибшего школьника находится в реанимации.

На допросе в полиции 15-летний школьник сказал, что не хотел убивать одноклассника и сделал это в состоянии аффекта. Нож он купил год назад. По словам парня, покупал он его «потому что у всех есть, пусть и у меня будет». В школу его он не носил. До этого девятиклассник неделю не появлялся в школе и сказал, что нож оказался в кармане случайно.

Что произошло с журналистами? После случившегося в школу приехали журналисты РГВК «Дагестан». Как рассказали в телерадиовещательной компании изданию «Подъем», журналисты пытались поработать на месте, и в этот момент сообщили, что школьник умер. У всех было шоковое состояние:

«Видимо, журналисты пытались как-то поработать на месте, их это выбесило, и они напали. Как мы поняли, это были старшеклассники. Оператор Гаджи Магомедов сейчас в больнице с многочисленными гематомами, делает рентген. Мы списали всё на то, что там ситуация такая. Мы понимаем специфику своей работы. По всей видимости, он не будет заявлять, потому что они на эмоциях, в состоянии, может быть, аффекта напали».

Как отреагировали власти? В следственном комитете республики возбудили три уголовных дела: в отношении подростка по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), в отношении директора школы и заместителя директора по воспитательной работе по ст. 293 УК РФ (халатность) и в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе, по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В республиканской прокуратуре начали проверку. По ее результатам в ведомстве дадут оценку соблюдению законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и соблюдению безопасности. Расследование уголовного дела прокуратура взяла на контроль.

По поручению временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова создали межведомственную комиссию, которая изучит все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Следственный комитет Убийство Школа

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