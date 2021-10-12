В школе в Дагестане подросток зарезал одноклассника, а другие дети напали на журналиста. Рассказываем, что об этом известно
В Махачкале 15-летний подросток воткнул нож в грудь однокласснику. Собрали всю информацию о трагедии
Что случилось? 11 октября в школе № 51 Махачкалы произошел конфликт между двумя девятиклассниками, который перерос в драку. Один из парней достал нож и нанес удар в грудь другому. Пострадавший скончался в больнице. После драки подросток сразу пошел к директору и сообщил о случившемся. Мама погибшего школьника находится в реанимации.
На допросе в полиции 15-летний школьник сказал, что не хотел убивать одноклассника и сделал это в состоянии аффекта. Нож он купил год назад. По словам парня, покупал он его «потому что у всех есть, пусть и у меня будет». В школу его он не носил. До этого девятиклассник неделю не появлялся в школе и сказал, что нож оказался в кармане случайно.
Что произошло с журналистами? После случившегося в школу приехали журналисты РГВК «Дагестан». Как рассказали в телерадиовещательной компании изданию «Подъем», журналисты пытались поработать на месте, и в этот момент сообщили, что школьник умер. У всех было шоковое состояние:
«Видимо, журналисты пытались как-то поработать на месте, их это выбесило, и они напали. Как мы поняли, это были старшеклассники. Оператор Гаджи Магомедов сейчас в больнице с многочисленными гематомами, делает рентген. Мы списали всё на то, что там ситуация такая. Мы понимаем специфику своей работы. По всей видимости, он не будет заявлять, потому что они на эмоциях, в состоянии, может быть, аффекта напали».
Как отреагировали власти? В следственном комитете республики возбудили три уголовных дела: в отношении подростка по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), в отношении директора школы и заместителя директора по воспитательной работе по ст. 293 УК РФ (халатность) и в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе, по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В республиканской прокуратуре начали проверку. По ее результатам в ведомстве дадут оценку соблюдению законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и соблюдению безопасности. Расследование уголовного дела прокуратура взяла на контроль.
По поручению временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова создали межведомственную комиссию, которая изучит все обстоятельства произошедшего.