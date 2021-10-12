На Кубань пришла теплая погода

Сервис «Яндекс.Погода» обещает 12 октября в Краснодаре 22 °С и солнечную погоду. Ночью столбик термометра опустится до 12 °С. Днем будет дуть легкий ветер со скоростью 1,9 м/с.

По данным синоптиков Краснодарского гидрометцентра, в крае будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Днем воздух прогреется до 19-24 °С, ночью похолодает до 6-11 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 10‑15 °С, днем 19-24 °С. Вода в море остыла до 20 °С. В Анапе и Новороссийске до 18 °С. Ниже всего температура воды опустилась в Азовском море — 9 °С.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили о высокой пожароопасности. Местами в северной половине края ожидается высокая пожароопасность 4 класса.